Политика
РИА НовостиГахария стал новым премьером Грузии
Грузинские телекомпании вели прямые трансляции с заседания парламента. Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
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Политика
Экс-глава Южной Каролины решил потягаться с Трампом на выборах
В грядущих выборах американского президента будет участвовать экс-губернатор штата Южная Каролина (США) Марк Сэнфорд (Республиканская партия), передаёт Fox News.
REGNUM 17:43
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Здоровье
Дробиз рассказал, в каких случаях алкоголь полезен для здоровья
Дробиз рассказал, что, погуляв на улице с собакой, он моет под краном ее лапы, а затем протирает руки небольшим количеством водки.
Вечерняя Москва 09:32
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости 06 сентября в 14:40
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Голландская сторона утверждает, что Цемах выступает ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском "Боинге", поскольку мог быть причастен к сокрытию следов преступления, в частности ему может быть известна судьба установки "Бук", из которой стреляли по самолету.
Ruposters.ru 04:34
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46%
Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.
ForPost 18:04
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС 16:08
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com 06 сентября в 14:33
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Происшествия
При взрыве на фестивале в Германии пострадали 14 человек
На традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.
РБК 11:41
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Единый день голосования начался в Хабаровском крае
REGNUM вчера в 18:46