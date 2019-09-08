Политика
Газета.RuГахария стал новым премьер-министром Грузии
Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Об этом сообщают грузинские телекомпании. Как отмечается, таким образом парламентарии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу.
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Космос
Робот «Фёдор» вернулся на Землю
Аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32.
Национальная служба новостей вчера в 04:12
Хоккей
«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне
«Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.
Чемпионат 12:27
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Происшествия
В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп
В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.
Газета.Ru 10:46
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Специалисты проанализировали российский рынок автомобилей и назвали пять самых доступных машин на начало сентября 2019 года.
Тарантас Ньюс 04:48
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".
РЕН ТВ 11:28
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.
Ведомости 12:53
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток 10:41
Футбол
Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Албанией.
Чемпионат 10:09
Политика
О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Явка на выборах в Севастополе на 18:00 составила 25,24%
Севастопольская городская избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов Заксобрания Севастополя второго созыва составила 25,24%.
ForPost 11:59
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах
По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.
Известия 11:43
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru вчера в 11:24