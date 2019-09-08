с чего всё началось

Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Об этом сообщают грузинские телекомпании. Как отмечается, таким образом парламентарии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу.

Космос Робот «Фёдор» вернулся на Землю Аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32.

Хоккей «Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне «Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.

Происшествия В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.

Авто Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019 Специалисты проанализировали российский рынок автомобилей и назвали пять самых доступных машин на начало сентября 2019 года.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".

Политика Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».

Футбол Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Албанией.

Политика О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Явка на выборах в Севастополе на 18:00 составила 25,24% Севастопольская городская избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов Заксобрания Севастополя второго созыва составила 25,24%.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Политика В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

Происшествия Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.