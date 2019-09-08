Политика

Газета.RuГазета.RuГахария стал новым премьер-министром Грузии

Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Об этом сообщают грузинские телекомпании. Как отмечается, таким образом парламентарии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу.
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Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает
 агентство «Новости-Грузия».
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