Политика
Газета.RuГахария стал новым премьер-министром Грузии
Бывший грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил об уходе с должности 2 сентября. Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
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Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Семь человек получили травмы в ДТП, произошедшем в подмосковной Кашире, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 11:23
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
РИА Новости 10:38
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика
В Башкирии проголосовало более 25 процентов избирателей
По данным территориальных комиссий по состоянию на 12 часов дня в Башкирии проголосовало 25,07 процента от числа включенных в списки избирателей (на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3 процента, на досрочных выборах президента РБ 14 сентября 2014 года -24,2 процента).
Газета Республика Башкортостан 04:41
Гаджеты
Восемь ядер Intel на 5 ГГц из коробки. Процессор Core i9-9900KS появится в продаже в следующем месяце
Напомним, Core i9-9900KS — это фактически разогнанная версия Core i9-9900K, все ядра которой способны работать на частоте 5 ГГц.
iXBT.com 11:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика
Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%
Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 01:06