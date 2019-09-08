с чего всё началось

Бывший грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил об уходе с должности 2 сентября. Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Технологии Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Здоровье Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье Семь человек получили травмы в ДТП, произошедшем в подмосковной Кашире, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Кино «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.

Экономика Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.

Политика В Башкирии проголосовало более 25 процентов избирателей По данным территориальных комиссий по состоянию на 12 часов дня в Башкирии проголосовало 25,07 процента от числа включенных в списки избирателей (на выборах депутатов Госсобрания 9 сентября 2018 года на этот час явка составляла 17,3 процента, на досрочных выборах президента РБ 14 сентября 2014 года -24,2 процента).

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса» На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Политика Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23% Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.

Политика Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35% Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.