Политика

Газета.RuГазета.RuГахария стал новым премьер-министром Грузии

Бывший грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил об уходе с должности 2 сентября. Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
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с чего всё началось
Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает
 агентство «Новости-Грузия».
РБК09:41

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Как утверждали новое правительство - фото

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