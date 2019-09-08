Политика
РИА НовостиГахария стал новым премьером Грузии
Грузинские телекомпании вели прямые трансляции с заседания парламента. Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:33, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Происшествия
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм
Два человека утонули и один пропал без вести во время сильного шторма, который обрушился сегодня на Ялту.
Российская газета 08:26
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Кино
Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»
«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика
В Липецкой области к полудню проголосовали 18% избирателей
Коммерсантъ Воронеж 06:48
Происшествия
В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Здоровье
Губит людей не сахар: 7 продуктов, которые стоит исключить из рациона
Не так страшен сахар, как пищевые добавки. Пользы от таких продуктов никакой, а вот вреда - хоть отбавляй.
SM News 08:00
Политика
ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края
После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Политика
Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".
Радио Sputnik вчера в 10:49
Политика
ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися
В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат 10:23
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Общество
Мексиканские наркокартели устроили войну из-за ведущих в США тоннелей
Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка).
Lenta.ru 09:37
Космос
Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны
Труд вчера в 10:23
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Гниющий труп нашли в кустах у АЗС на Кубани
Регион online 09:37