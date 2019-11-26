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Букмекеры.рфБукмекеры.рфГалатасарай – Брюгге. Прогноз на матч: «Стамбул вернет должок»

Галатасарай — Брюгге
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
11′
Марио Лемина
14′
28′
Федерико Рикка
31′
Клинтон Мата
Мариано
33′
46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
66′
Крепен Диатта
77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
80′
Юто Нагатомо
84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
87′
Эмре Мор
90′
Фернандо Муслера
90′+1′
90′+2′
Крепен Диатта
90′+3′
Крепен Диатта
90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
90′+4′
3 фото
Сегодня, во вторник, 26 ноября, в 20:55 (МСК) состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами Галатасарай (Турция) и Брюгге (Бельгия). Игра пройдет в Стамбуле на поле стадиона «Тюрк Телеком».
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Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 16-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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