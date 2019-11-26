Лига чемпионов
Букмекеры.рфГалатасарай – Брюгге. Прогноз на матч: «Стамбул вернет должок»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
|11′
Марио Лемина
|14′
|28′
Федерико Рикка
|31′
Клинтон Мата
Мариано
|33′
|46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
|58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
|66′
Крепен Диатта
|77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
|80′
Юто Нагатомо
|84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
|87′
Эмре Мор
|90′
Фернандо Муслера
|90′+1′
|90′+2′
Крепен Диатта
|90′+3′
Крепен Диатта
|90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
|90′+4′
|46%
|Владение мячом
|54%
|69%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|21
|17
|Фолы
|21
|5
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|2
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
15
Донк
45
Тейшейра
55
Нагатомо
41
Ярдымджи
99
Лемина
97
Мор
89
Фегули
7
Бююк
8
Инан
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
18
Рикка
90
де Кетеларе
3
Альварес
20
Ванакен
16
Схрейверс
14
Окереке
11
Диатта
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, во вторник, 26 ноября, в 20:55 (МСК) состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между футбольными клубами Галатасарай (Турция) и Брюгге (Бельгия). Игра пройдет в Стамбуле на поле стадиона «Тюрк Телеком».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Политика
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»
Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Общество
Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского
Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Культура
Дудь напомнил комику Долгополову про Дербышки
Напомним, что во время выступления в Казани в 2017 году комик неудачно пошутил о названии поселка Дербышки и ему стали поступать угрозы.
Общество
Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Авто
Объявили 7 претендентов на звание «Европейского автомобиля года»
Политика
Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря
Главы МИД Украины, Эстонии, Швеции и Литвы выступили с призывом к России уважать территориальную целостность Украины и позволить ее кораблям беспрепятственно проходить в Азовском море.
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
Руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал о состоянии российских туристов, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Доминиканской республике, передает РИА "Новости".
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Происшествия
Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области
В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Политика
Путин не намерен ехать в Польшу к 75-летию освобождения Освенцима
Российский президент Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях в Польше, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 27
Число погибших в результате мощного землетрясении в Албании достигло 27 человек.