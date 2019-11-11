Футбол
News.ruГалицкий и Кикнадзе звонили Егорову из-за недовольства судейством
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, что ему звонил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и президент «Краснодара» Сергей Галицкий после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
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Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
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Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ 09 ноября в 13:05
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ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов
ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
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Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
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Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса
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ИА Новороссия 11:14