Футбол
News.ruГалицкий и Кикнадзе звонили Егорову из-за недовольства судейством
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, что ему звонил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и президент «Краснодара» Сергей Галицкий после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) межу командами.
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Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
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Русская Планета 06:15
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.
Взгляд.ру 05:56
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
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Ведомости 04:37
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
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Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает свое 45-летие
Голливудской звезде Леонардо Ди Каприо в понедельник, 11 ноября, исполняется 45 лет.
Актуальные Новости 04:00
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Политика
Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Общество
Власти Москвы назвали фейком сообщения о присоединении Калуги
Сатирическое издание «Панорама» написало со ссылкой на начальника департамента градостроения Москвы Виктора Пожарского, что Москва к 2030 году может расширить свою территорию за счет присоединения Подольска, Чехова, Серпухова и Калуги.
РБК 06:17
Культура
Скончалась 13-летняя актриса фильма «Светская жизнь»
Из США пришло известие о кончине 13-летней актрисы Лорел Григгс, известной ролью в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь».
Культуромания 03:34
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Автоновости дня вчера в 22:41
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Известия 02:24
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
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Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
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Здоровье
Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
В Москве мужчина «заказал» убийство матери ради наследства
В Москве 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства собственной матери из-за наследства.
Росбалт 06:00
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55