Футбол
Спорт-ЭкспрессГалицкий объяснил, в чем смысл зарабатывания денег
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, зачем требуется зарабатывать деньги.
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Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобыче в России из-за потепления
Аналитик Bloomberg Джулиан Ли сообщил, что угрозу для добычи российской нефти представляет таяние льдов в связи с глобальным потеплением.
Реальное время 07:13
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток
Российская газета 05:49
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет вместе с Су-57
Представители российского Минобороны заявили о том, что ударная беспилотная машина «Охотник» осуществила свой первый полет вместе с истребителем 5-й генерации Су-57.
Discover24 27 сентября в 07:05
Политика
Для разгона протестующих в Гонконге полиция применила слезоточивый газ
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", - уточняется в заявлении.
Радио Sputnik 03:36
Политика
Педерсен заявил о консенсусе по конституционному комитету Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил, что созданный конституционный комитет по Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой и малой группой по Сирии.
iReactor 06:58
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
RT проведёт прямой эфир по митингу в Москве
RT проведёт прямой эфир, посвящённый митингу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
RT на русском 04:51
Театры
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Народные новости вчера в 05:39
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
На Дальнем Востоке в движущемся поезде загорелись вагоны с углем
Вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе в Еврейской автономной области (ЕАО).
РБК 03:33
Политика
Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Страна Советов on-line 06:40
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости 27 сентября в 13:05
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 27 сентября в 06:47
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Наука
Пластиковые чайные пакетики оказались источником микропластика
FoxTime.ru 26 сентября в 06:32
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост.
Naked Science 25 сентября в 03:59