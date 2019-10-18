Спорт
МонаВистаГалицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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с чего всё началось
Ведущая пленарного заседания вспомнила, что Галицкий в одном из интервью рассказывал, что захваливает сотрудников для повышения их результатов.Ведомости06:55
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В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
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УЕФА решил разводить команды России и Косово
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
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Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
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В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
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Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
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Российская газета 14:25
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
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Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
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Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Политика
В Бельгии открылось представительство ДНР
Представительский центр ДНР в Бельгии стал уже седьмым в странах ЕС.
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Путин предложил отменить международный взнос России
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
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"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
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Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
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Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали
Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.
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Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
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"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24