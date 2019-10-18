Спорт

МонаВистаМонаВистаГалицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Все зависит от людей». Что сказал Галицкий на краснодарском бизнес-форуме

Ведущая пленарного заседания вспомнила, что Галицкий в одном из интервью рассказывал, что захваливает сотрудников для повышения их результатов.
Ведомости06:55

Подробнее о событии

Сергей Галицкий заявил, что бизнес в его жизни закончился, остался только футбол

Millionaire.ru12:58

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

МонаВиста12:57

Основатель «Магнита» заявил, что бизнесмены должны приносить пользу обществу

Собеседник09:54

Миллиардер Сергей Галицкий рассказал об инвестициях в человеческий капитал

Forbes07:42

«Все зависит от людей». Что сказал Галицкий на краснодарском бизнес-форуме

Ведомости06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра

Тарантас Ньюс 10:49
Общество

Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.
Ведомости 10:14
Общество

Илон Маск оценил российское образование

РИА Новости 16:42
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv 09:12
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Происшествия

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Происшествия

Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике

В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс 13:06
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Происшествия

Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне

Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика

В Бельгии открылось представительство ДНР

Представительский центр ДНР в Бельгии стал уже седьмым в странах ЕС.
Life.ru 15:36
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Хоккей

Мартемьянов после 1:3 с «Авангардом»: «Дацюк провел выдающийся матч»

Sports.ru 13:44
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов

"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

Чемпионат 16:39
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Технологии

Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали

Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.
Ferra вчера в 09:53
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Общество

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Галицкий Сергей
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное