Ведущая пленарного заседания вспомнила, что Галицкий в одном из интервью рассказывал, что захваливает сотрудников для повышения их результатов.

с чего всё началось

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

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