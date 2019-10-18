Футбол
МонаВистаГалицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская сторона подготовила документ о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Вену или Женеву.
Страна Советов on-line вчера в 02:07
Происшествия
Два общежития затопило после прорыва дамбы в Красноярском крае
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло недалеко от поселка Щетинкино в Красноярском крае.
Пятый канал 20:48
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Хоккей
Панарин красиво забил в ворота «Вашингтона»
Чемпионат 20:49
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета вчера в 23:24
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Футбол
Футбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование
Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
Вести.Ru 15:40
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Политика
Страны ЕС не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Источник на саммите Европейского союза сообщил, что участникам встречи в первый день переговоров не удалось принять решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении стран к ЕС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru 18:14
Гаджеты
Apple выпустит в октябре беспроводные наушники AirPods Pro
Американская компания Apple может выпустить новые беспроводные наушники AirPods Pro уже в октябре 2019 года.
Экономика сегодня 09:40
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
ТАСС 10:28
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Игры
Показали все машины Need for Speed Heat
На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Cyber.sports.ru 01:51
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика
Трамп рассказал о близости США и Италии со времен Древнего Рима
Российская газета 02:48
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровое здание
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК 21:18