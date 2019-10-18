Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

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