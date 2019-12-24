Общество

BFM.ruBFM.ruГалина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
РЕН ТВвчера в 23:26

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Худрук «Современника» Волчек экстренно госпитализирована

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В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

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«Впала в кому»: В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

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В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Lenta.ru00:56

Помощница о госпитализации Галины Волчек: «Она заболела»

РЕН ТВвчера в 23:39
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Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

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Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
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В Москве состоялась премьера фильма, который обещает стать одним из главных кинособытий года наступающего.
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В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
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Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.
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Сегодня, 24 декабря, в Магарамкентском районе торжественно открыли мост через реку Самур на границе России и Азербайджана.
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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