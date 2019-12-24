Общество
BFM.ruГалина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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с чего всё началось
РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.РЕН ТВвчера в 23:26
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Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
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АПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмом
Английская премьер-лига выразила поддержку "Челси" и "Тоттенхэму", которые расследуют случаи проявления расизма на матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
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Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
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Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Здоровье
На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке
Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Происшествия
В Крыму россиянина задержали по делу о госизмене
Гражданина России Ивана Яцкина задержали в Симферополе по подозрению в государственной измене.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян оказались довольны своей жизнью
По данным ВЦИОМ, удовлетворенность россиян выросла на 17%. Сегодня об этом заявили 79% опрошенных, тогда как 20 лет назад – лишь 62%.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
Кино
В Москве состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялась премьера фильма, который обещает стать одним из главных кинособытий года наступающего.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Транспорт
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Зеленский подписал закон о «перезапуске» ГБР Украины
Президент Украины Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Общество
Е.Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком
Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.
Политика
На границе России и Азербайджана открыли новый мост
Сегодня, 24 декабря, в Магарамкентском районе торжественно открыли мост через реку Самур на границе России и Азербайджана.
Политика
Путин рассказал о планах по социальному обеспечению военных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 113 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Политика
Пушков объяснил, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной встрече с президентом России, назвав истинные мотивы политика.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.