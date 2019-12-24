Общество
BFM.ruГалина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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с чего всё началось
РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.РЕН ТВвчера в 23:26
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Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Шоу-бизнес
Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Актрису Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Футбол
Холанн хочет перейти в «Ювентус»
19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Общество
Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе
Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
Общество
Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей
Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Кино
Вышел новый трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Все, как говорится, по олдскулу - вышел второй трейлер нового фильма Гая Ричи, криминальной комедии "Джентльмены".
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Происшествия
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
Происшествия
Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку
В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».