Общество

BFM.ruBFM.ruГалина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
РЕН ТВвчера в 23:26

Подробнее о событии

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

ТАСС04:31

В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Lenta.ru00:56

Состояние здоровья Галины Волчек стабилизировалось

Телеканал 360°04:40

Худрук «Современника» Волчек экстренно госпитализирована

Газета.Ru02:24

«Впала в кому»: В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Царьград01:13

Состояние худрука «Современника» Галины Волчек стабилизировалось

РИА Новости04:13

Помощница о госпитализации Галины Волчек: «Она заболела»

РЕН ТВвчера в 23:39
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Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес

Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Актрису Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:55
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Футбол

Холанн хочет перейти в «Ювентус»

19-летний форвард хочет перейти в "Ювентус". Отмечается, что трансфер может состояться уже во время зимнего трансферного окна.
Sport.ru 04:44
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Экономика

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
РБК 02:59
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки вчера в 10:06
Общество

Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе

Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
ФедералПресс 04:35
Общество

Рынок игровых трансляций в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей

Объем рынка игрового стриминга в России и СНГ составит 21,6 млрд руб. по итогам 2019 года с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года, следует из исследования Qiwi (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 04:00
Футбол

Кадыров объяснил, почему не посещает домашние матчи «Ахмата»

Газета.Ru 04:55
Кино

Вышел новый трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

Все, как говорится, по олдскулу - вышел второй трейлер нового фильма Гая Ричи, криминальной комедии "Джентльмены".
Российская газета 02:41
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Политика

Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум

Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Евразия Daily вчера в 12:50
Происшествия

На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода

В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Российская газета 03:56
Происшествия

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви

Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 10:46
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 03:45
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Lenta.ru 03:13
Происшествия

Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку

В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Live24 04:37
Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
Происшествия

Суд продлил арест историку Соколову до апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:58
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru вчера в 16:49
Энергетика

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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