Общество
Lenta.ruГалина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому. Ранее, в июне, сообщалось о госпитализации Галины Волчек.
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с чего всё началось
РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.РЕН ТВвчера в 23:26
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал
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СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok
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Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.
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Украинский военный погиб в Донбассе
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Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
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Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет
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СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери
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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.