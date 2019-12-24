Общество

Lenta.ruLenta.ruГалина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому. Ранее, в июне, сообщалось о госпитализации Галины Волчек.
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с чего всё началось

Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
РЕН ТВвчера в 23:26

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СМИ сообщили о коме режиссера Галины Волчек

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Галина Волчек попала в реанимацию

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Личный помощник Галины Волчек прокомментировала ее госпитализацию

Пятый каналвчера в 23:51

Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

URA.Ruвчера в 23:58
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"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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