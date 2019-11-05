Происшествия

УралинформбюроУралинформбюроГалкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова

Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
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с чего всё началось

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъвчера в 13:25

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Дело о подготовке теракта на Филиппа Киркорова повторно направлено в суд

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Галкина и Пугачеву проверили на причастность к покушению на Киркорова

URA.Ruвчера в 14:59

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в суд

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Коммерсантъ02:30

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Дагестане поступило в суд

РИА Новости02:27

Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Lenta.ruвчера в 21:05

Директор Киркорова ответил на вопрос об уголовном деле о покушении на певца

Газета.Ru06:41
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Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России

Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Футбол

РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

«Прямая линия» с Владимиром Путиным запланирована на 2020 год

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 2020-й год, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Северпост 06:37
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

РИА Новости 04:35
Политика

США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180

Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
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Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика

Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
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Интернет

Компания Facebook показала свой новый логотип

Согласно информации компании, обновленный логотип будет представлен в надписи from Facebook, которая находится на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
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Общество

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Невыплаты за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляют 65-70 %, в то время как на население приходится от 20 до 35 %.
ФедералПресс 03:50
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

В понедельник Америка официально заявила о том, что покидает Парижское соглашение. Соответствующее письмо было направлено в ООН.
УтроNews 06:50
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Наука

Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом

Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Технологии

Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек

Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.
ТАСС 06:08
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

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Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
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Авто

Volkswagen Polo получил новый вариант исполнения

Volkswagen продолжает предлагать для Polo новые варианты оснащения.
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Футбол

Интервью с Караваевым: от тайского бокса вместо футбола в Чехии до самокопания из-за ошибок на всю ночь

Дорский поговорил с защитником «Зенита», вернувшимся в Россию спустя пять лет.
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Алла Пугачёва
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Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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