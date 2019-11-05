Происшествия
УралинформбюроГалкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
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с чего всё началось
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.Коммерсантъвчера в 13:25
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Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости 01:55
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Футбол
РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика
«Прямая линия» с Владимиром Путиным запланирована на 2020 год
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 2020-й год, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Северпост 06:37
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика
США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180
Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика
Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс 06:24
Интернет
Компания Facebook показала свой новый логотип
Согласно информации компании, обновленный логотип будет представлен в надписи from Facebook, которая находится на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
iReactor вчера в 21:20
Общество
Юрлица не платят за вывоз мусора
Невыплаты за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляют 65-70 %, в то время как на население приходится от 20 до 35 %.
ФедералПресс 03:50
Политика
Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
В понедельник Америка официально заявила о том, что покидает Парижское соглашение. Соответствующее письмо было направлено в ООН.
УтроNews 06:50
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Технологии
Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек
Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти.
ТАСС 06:08
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Авто
Volkswagen Polo получил новый вариант исполнения
Volkswagen продолжает предлагать для Polo новые варианты оснащения.
без руля.ру 06:35
Футбол
Интервью с Караваевым: от тайского бокса вместо футбола в Чехии до самокопания из-за ошибок на всю ночь
Дорский поговорил с защитником «Зенита», вернувшимся в Россию спустя пять лет.
Sports.ru 02:30