Общество
РБКБезруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова
Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к 3,5 года лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.
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У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.
с чего всё началось
После вынесения приговора Устинову в социальных сетях начался флешмоб, который начал в Instagram Александр Паль, назвавший приговор Устинову «произволом и самосудом».Ведомости04:16
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.
Российская газета 11:34
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Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 11:20
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.
МР7.ру 08:33
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев задницей остановил мяч во время игры с «Динамо»
Главный тренер башкирской команды Вадим Евсеев задницей остановил мяч, покинувший пределы поля. Игра завершилась нулевой ничьей.
Бомбардир.ру вчера в 16:30
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков
Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов.
РБК 11:33
Политика
Путин считает Израиль русскоязычным государством
Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».
REGNUM 08:55
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Гаджеты
NVIDIA бережёт возможность использования чиплетов для лучших времён
Между двумя соседними ступенями техпроцесса прирост быстродействия транзисторов измеряется 20 %, в самом лучшем случае, а архитектурные и программные новшества способны поднять быстродействие графических процессоров в несколько раз.
3DNews 05:05
Политика
В ФРГ призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
В немецком правительстве заявили, что Украина должна остаться страной транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
РЕН ТВ 09:34
Футбол
«Манчестер Сити» потерял травмированного Стоунса на 4-5 недель
Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс получил мышечную травму на тренировке команды во вторник.
Sport24.ru 10:56
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Политика
США вернут посла в Белоруссию спустя 11 лет
Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Происшествия
БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском
Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области.
Известия 05:12
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29