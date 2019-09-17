с чего всё началось

У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем.

Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к 3,5 года лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

Политика Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Происшествия В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.

Шоу-бизнес Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев задницей остановил мяч во время игры с «Динамо» Главный тренер башкирской команды Вадим Евсеев задницей остановил мяч, покинувший пределы поля. Игра завершилась нулевой ничьей.

Общество Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов.

Политика Путин считает Израиль русскоязычным государством Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

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Гаджеты NVIDIA бережёт возможность использования чиплетов для лучших времён Между двумя соседними ступенями техпроцесса прирост быстродействия транзисторов измеряется 20 %, в самом лучшем случае, а архитектурные и программные новшества способны поднять быстродействие графических процессоров в несколько раз.

Политика В ФРГ призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2 В немецком правительстве заявили, что Украина должна остаться страной транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

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Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Политика США вернут посла в Белоруссию спустя 11 лет Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.

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