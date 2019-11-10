Общество
Газета.RuГалкин рассказал о цензуре на телевидении
Телеведущий Максим Галкин во время выступления в Новосибирске рассказал о цензуре на российском телевидении. Фрагмент видео с выступления был опубликован в YouTube "Говорит Москва". Комик заявил, что в прошлом на телевидении чаще можно было столкнуться с "политическим юмором".
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Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении: «У нас советские времена вернулись»
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:50
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Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
RT на русском вчера в 15:13
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Происшествия
Преподаватель университета расчленил студентку с Кубани
По сообщению сайта Baza, известного историка, преподавателя СПбГУ Олега Соколова сегодня утром заметили прохожие.
Живая Кубань вчера в 08:47
Спорт
Геймеры жалуются на баланс оружия в Call of Duty: Modern Warfare
Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare успела понравиться игрокам, но и заслужила пользовательские негодования за баланс оружия, внедренного разработчиками.
Vevby.ru 07 ноября в 18:20
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости вчера в 20:19
Хоккей
Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
RT на русском 01:52
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Говорит Москва вчера в 14:12
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Канье Уэст захотел стать президентом
Хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
RT на русском вчера в 13:26
Общество
В Минздраве назвали причины убыли населения
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Аргументы и Факты вчера в 11:05
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
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Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости вчера в 08:17
Общество
Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии
Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
ФедералПресс 07 ноября в 23:12
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument вчера в 08:07