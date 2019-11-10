Телеведущий Максим Галкин во время выступления в Новосибирске рассказал о цензуре на российском телевидении. Фрагмент видео с выступления был опубликован в YouTube "Говорит Москва". Комик заявил, что в прошлом на телевидении чаще можно было столкнуться с "политическим юмором".

Галкин рассказал о цензуре на телевидении

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