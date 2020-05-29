с чего всё началось

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. Видеозапись юморист опубликовал на своей странице в Instagram.

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 57

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 423

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. 410

Шоу-бизнес Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 587

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 38

Игры Darkest Dungeon стала временно бесплатной Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня. 1

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 252

Общество Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.

Общество В Москве могут ослабить ограничения через две недели В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". 728

Игры Valve запустит облачный сервис Steam Cloud Play Valve запустила сервис Steam Cloud Play, позволяющий играть в игры из библиотеки Steam через облако с помощью сторонних облачных платформ. 1

Авто Acura официально представила седан Acura TLX нового поколения Сегодня состоялся официальный дебют новой генерации седана Acura TLX, которая, по заверению автопроизводителя, станет самым быстрым и спортивным седаном в истории японского бренда. 3

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 882

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии «Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе. 43

Политика Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов. 2