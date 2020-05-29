Коронавирус
РБКГалкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. Видеозапись юморист опубликовал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Юморист и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал пятиминутный юмористический видеоролик, в котором одновременно сыграл президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.Znak.com02:19
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Галкин высмеял решение Собянина о режиме прогулок, спародировав его диалог с Путиным: видео
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