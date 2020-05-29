Коронавирус
Lenta.ruГалкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube. В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.
Читать в источнике
Оценить449
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Армия и оружие
Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки
Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.
Московский Комсомолец 19:57
Футбол
Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»
Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Общество
В Подмосковье бесплатно выдадут маски малообеспеченным семьям
Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер.
Известия 16:20
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru 16:02
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 26 мая в 02:44
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News 04:48
Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
Физики из Японии создали новую периодическую таблицу элементов, основанную на поведении протонов в ядре атома.
Planet Today 07:53
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
Горный Алтай останется закрытым для туристов до 22 июня
Горно-Алтайск, 28 мая 2020, 12:29 — REGNUM В Республике Алтай продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня.
REGNUM 05:29
Экономика
Российские банки увеличили продажи золота
Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
Компания 06:15
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Космос
Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды
Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
БИЗНЕС Online вчера в 16:47
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 26 мая в 20:28
Спорт
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю
Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Экономика
Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна
По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.
ТАСС 13:48
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Происшествия
Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья
Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 07:23
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45