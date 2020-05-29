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Lenta.ruLenta.ruГалкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube. В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.
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