Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube. В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.

Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

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