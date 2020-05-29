Коронавирус
Lenta.ruГалкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube. В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.
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Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
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Минобороны России начало подготовку к параду Победы
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Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
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Долговое бремя россиян побило исторический рекорд
Россияне по состоянию на 1 апреля 2020 года побили исторический рекорд по уровню долговой нагрузки.
Национальная служба новостей 11:01
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Армия и оружие
В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»
Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.
Lenta.ru 17:20
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
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Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Происшествия
В Москве таксист спас девушку от насильников
В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда 14:45
Политика
Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия
В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских.
РИА Новости 14:35
Общество
В Подмосковье сняли запрет на посещение кладбищ
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РИАМО 16:01
Общество
ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
RT на русском 12:14
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Энергетика
Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия
В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции
Случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна 15:22
Политика
Саакашвили заявил об угрозе «балканизации» Украины
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный главой украинского исполнительного комитета реформ, заявил, что в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и возможной "балканизации" страны.
Московский Комсомолец 14:26
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09