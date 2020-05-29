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Lenta.ruLenta.ruГалкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Видео он опубликовал на своем канале на YouTube. В скетче он спародировал рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

Lenta.ru17:35

«Подышать свободно. Через день»: Галкин спародировал разговор Собянина с Путиным

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Галкин высмеял решение Собянина о режиме прогулок, спародировав его диалог с Путиным: видео

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Галкин выложил пародию с критикой мер Путина и Собянина

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Галкин спародировал совещание Путина и Собянина

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«График, чтобы подышать свободно через день». Галкин снял пародию на Путина и Собянина

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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Трамп допустил закрытие Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
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Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

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«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

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Максим Галкин
Российский комик
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр.
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