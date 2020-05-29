с чего всё началось

Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице. Юмористическую видеозапись он выложил на своей странице в Instagram. Герои ролика говорят о выдуманном плане для жителей разных домов.

Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина

Транспорт РЖД отменили дистанционную рассадку пассажиров в поездах Временная мера действовала с апреля. С сегодняшнего дня, 29 мая, РЖД вернули рассадку в поездах дальнего следования без дистанции. 74

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 87

Общество В Челябинской области продлят режим самоизоляции Губернатор Челябинской области заявил о намерении продлить режим самоизоляции до 15 июня, при этом глава региона пообещал не отказываться от послаблений мер повышенной готовности. 134

Здоровье Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски. 56

Космос Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий. 1,4K

Общество Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю. 1,6K

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. 111

Политика ПАСЕ решила проверить Конституцию России Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. 2,4K

Наука Заменить утренний кофе может аэробика Канадские ученые провели исследование, в ходе которого определили, что чашку кофе по утрам может заменить аэробика. 13

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.

Общество Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе. 164

Наука Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи Ученые из Китая и Франции под руководством Липин Вана (Liping Wang) из Китайской академии наук искали корреляцию между активностью на ЭЭГ, которая возникает при восприятии речи на уровне отдельных слов, фраз или целых предложений, и уровнем сознания.

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 378

Здоровье Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. 15

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 5

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,2K

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13