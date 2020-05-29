Коронавирус
Газета.RuГалкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице. Юмористическую видеозапись он выложил на своей странице в Instagram. Герои ролика говорят о выдуманном плане для жителей разных домов.
Читать в источнике
Оценить5,3K
с чего всё началось
На YouTube-канале, а также на странице в Instagram юмориста Максима Галкина появилась пародия, посвященная утвержденному в Москве графику прогулок жителей.Инфоросвчера в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
«Подышать свободно. Через день»: Галкин спародировал разговор Собянина с Путиным
Царьградвчера в 18:08
Галкин высмеял решение Собянина о режиме прогулок, спародировав его диалог с Путиным: видео
Sport24.ruвчера в 17:41
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
РИА Новости вчера в 15:15
Транспорт
РЖД отменили дистанционную рассадку пассажиров в поездах
Временная мера действовала с апреля. С сегодняшнего дня, 29 мая, РЖД вернули рассадку в поездах дальнего следования без дистанции.
Новый Омск вчера в 22:00
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv вчера в 01:20
Общество
В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
В Челябинской области продлят режим самоизоляции
Губернатор Челябинской области заявил о намерении продлить режим самоизоляции до 15 июня, при этом глава региона пообещал не отказываться от послаблений мер повышенной готовности.
Уральский меридиан 01:47
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество
Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
Здоровье
Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
Live24 вчера в 02:09
Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия вчера в 08:14
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня 27 мая в 01:27
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:13
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Наука
Заменить утренний кофе может аэробика
Канадские ученые провели исследование, в ходе которого определили, что чашку кофе по утрам может заменить аэробика.
Live24 вчера в 05:04
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk 27 мая в 14:32
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Наука
Уровень сознания пациентов определили по ЭЭГ при восприятии речи
Ученые из Китая и Франции под руководством Липин Вана (Liping Wang) из Китайской академии наук искали корреляцию между активностью на ЭЭГ, которая возникает при восприятии речи на уровне отдельных слов, фраз или целых предложений, и уровнем сознания.
N+1 27 мая в 05:29
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн
Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн (1,3 млрд руб.).
РБК 26 мая в 12:04
Общество
Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Известия 01:18