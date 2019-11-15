Общество

РИА НовостиРИА НовостиГалкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

Артист обратился к журналистам, призвав не тиражировать "фейковую новость" об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидении. Галкин подчеркнул, что информация об отмене концертов появилась в СМИ после слов журналиста Александра Невзорова.
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Владимир Винокур
Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.
— Владимир Винокур, певецГазета.Ru 07:10
с чего всё началось

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления. Об этом рассказал советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.
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