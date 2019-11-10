Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Фрагмент записи с его выступления в Новосибирске доступен на YouTube-канале «Говорит Москва». По словам артиста, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

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