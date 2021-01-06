Индекс экономической надежды россиян в 2020 году составил минус 41, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Gallup International, предоставленные «Ромиром». Опрос показал, что 47% россиян ожидают экономических проблем в 2021 году. Только 6% респондентов надеются на процветания в этом году.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дождь VSE42.RU Москва 24 Военное дело Москва 24 CT news РЕН ТВ Дождь Piter.tv Военное дело Мой Брянск Известия

С чего всё началось Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п. РБК вчера в 23:00