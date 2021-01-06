Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Полит.ру
Полит.ру

Gallup: уровень экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Индекс экономической надежды россиян в 2020 году составил минус 41, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Gallup International, предоставленные «Ромиром». Опрос показал, что 47% россиян ожидают экономических проблем в 2021 году. Только 6% респондентов надеются на процветания в этом году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.
РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Уровень экономической надежды россиян снизился до уровня 1998 года

Национальная служба новостейвчера в 00:19
РИА Новости

РБК: индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

РИА Новостивчера в 03:45
Коммерсантъ

Надежды россиян на процветание экономики упали до уровня 1998 года

Коммерсантъвчера в 01:32
Эхо Москвы

Исследование Gallup International: Показатель экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Эхо Москвывчера в 10:12
Московский Комсомолец

Уровень экономической надежды россиян обвалился до самого низкого значения

Московский Комсомолецвчера в 00:01
ПРАЙМ

Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

ПРАЙМвчера в 23:21
РБК

Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

РБКвчера в 23:00

Трамп ограничил доступ в Белый дом ключевому помощнику Пенса

Действующий президент США Дональд Трамп из-за недовольства вице-президентом Майком Пенсом, который отказался мешать утверждению итогов выборов главы государства, запретил входить в Белый дом главе аппарата Пенса Марку Шорту.
Известия01:47

Политолог Сергей Марков прогнозирует попытку свержения Владимира Путина в сентябре

Политолог Сергей Марков полагает, что в предстоящем сентябре действующего главу российского государства могут попытаться свергнуть с должности, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Evo-rus.comвчера в 04:15