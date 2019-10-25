Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГалямин: ЦСКА еще может побороться за выход в плей-офф Лиги Европы

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Футболистам московского ЦСКА по силам набрать нужное количество очков в оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы, чтобы квалифицироваться в плей-офф турнира, заявил РИА Новости бывший защитник армейского клуба Дмитрий Галямин.
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