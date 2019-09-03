На протяжении 11 лет «Гамба» в родных стенах не проигрывает «Токио», но смогут ли гости нарушить традицию 4 сентября – ответит наш прогноз.

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Происшествия Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».

Гаджеты Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.

Общество Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.

Политика Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании» В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.

Политика Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Экономика Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".

Энергетика «Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой» "Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

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Политика Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17 Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Футбол Гол Ананидзе помог сборной Грузии сыграть вничью с Кореей Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кореи в товарищеском матче.

Культура В Петербурге закрасили граффити с портретом Сергея Бодрова Сами художники решили отреставрировать рисунок В Санкт-Петербурге закрасили граффити с изображением героя фильма Балабанова "Брат" Данилы Багрова, роль которого исполнял Сергей Бодров-младший.