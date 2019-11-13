Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России

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