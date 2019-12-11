РПЛ
РИА НовостиГанчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Общество
Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя
Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя новый вид клещей, найденный в лесах Малайзии, передает РИА Новости.
Хоккей
КХЛ и НХЛ подписали меморандум о взаимопонимании контрактов
"На сезон-2019/20 между КХЛ и НХЛ подписан обновленный меморандум о взаимопонимании контрактов", - сказал Чернышенко журналистам.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
«Калашников» снял на видео сравнительные испытания АК-12 и M4
Изначально в условиях тира специалист провел сравнение отдачи, скорости стрельбы после снятия с предохранителя, а также удобство смены магазина.
Общество
Блогер Мэддисон стал членом ЛДПР
Накануне в Госдуме прошел круглый стол партии ЛДПР, посвященный игровой индустрии в России. Одним из участников мероприятия стал Мэддисон.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
Ангела Меркель назвала Владимира Путина "победителем" после саммита "нормандской четверки".
Здоровье
Энтеровирусная инфекция коррелирует с развитием диабета типа 1 у детей
Новые результаты исследования TEDDY из Университета Южной Флориды (University of South Florida) показывают связь между длительным течением энтеровирусной инфекции и развитием аутоиммунитета к инсулин-продуцирующим бета-клеткам поджелудочной железы, который предшествует диабету 1 типа (СД1).
Авто
Chevrolet представил новые Chevrolet Tahoe и Suburban
Следующая генерация Chevrolet Tahoe и Suburban базируются на единой платформе T1 от концерна GM.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Армия и оружие