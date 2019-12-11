РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиГанчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча

Спорт-Экспресс05:32

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Чемпионат05:46

Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей матча с «Краснодаром»

Sport24.ru05:53

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

РИА Новости05:36

🤬Гончаренко дисквалифицирован на 2 игры за повторный мат в адрес судей, еще на 1 матч – условно

Sports.ru05:37

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судей

Матч ТВ06:02

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судей

Sportbox.RU06:02
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