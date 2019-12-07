РПЛ

ProstoProSportProstoProSportГончаренко описал игру с «Краснодаром» одним словом

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в игре 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», передает пресс-служба московского ФК. Он заявил, что матч можно описать одним словом: VAR, полный VAR.
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