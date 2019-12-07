Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в игре 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», передает пресс-служба московского ФК. Он заявил, что матч можно описать одним словом: VAR, полный VAR.

Общество В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.

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