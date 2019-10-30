Футбол
BobsoccerГанчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы
После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы журналистов. Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов попросил не задавать вопросы о якобы украденных с базы бутсах футболистов.
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Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
РИА Новости 17:32
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Верратти до 2024 года
«ПСЖ» продлил контракт с полузащитником Марко Верратти, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 16:40
Общество
В Twitter решили запретить всю политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.
РБК 16:22
Хоккей
Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
Советский спорт 08:54
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Soccer.ru 10:41
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённых Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Шоу-бизнес
«Трудяжка и чемпионка»: дочь Навки и Пескова поднялась на пьедестал
"Трудяжка и чемпионка": дочь Навки и Пескова поднялась на пьедестал Лиза Пескова уже может похвастаться первыми спортивными результатами.
Экспресс газета 15:18
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
АСТВ 17:56
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Кино
Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России
Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Интерфакс 17:56
Армия и оружие
Для военных создадут систему передачи энергии из космоса
Исследовательская лаборатория ВВС США заключила с американской компанией Northrop Grumman контракт на проведение исследований и разработку оборудования, которое позволит реализовать систему беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
N+1 06:15
Авто
С ноября в России подорожают все автомобили Geely
В дилерских центрах марки сообщали, что 1 ноября второй раз за пол года будут переписаны прайс-листы на автомобили Geely.
SpeedMe 00:23