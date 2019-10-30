Футбол

BobsoccerBobsoccerГанчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы журналистов. Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов попросил не задавать вопросы о якобы украденных с базы бутсах футболистов.
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