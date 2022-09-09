Lenta.ruГанчев: ВСУ подтянули все резервы и несут тысячные потери в боях в Харьковской областиГлава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери.Lenta.ruУкраинских боевиков буквально бросают на убой.Московский Комсомолец7 сентября военный журналист Евгений Поддубный отметил, что ВСУ не удастся закрепить успех на харьковском направлении.ИзвестияТем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.Life.ruЧитать далееСвернутьМолваМолваВ ТатарстанеНародные новостиАбзацLife.ruREGNUMГазета.RuФАНiReactorКомсомольская правдаPravda.RuYakutsk.ruВоенное делоПодробнее о событииВ Харьковской области сообщили о больших потерях ВСУ после стягивания всех резервов к регионуИзвестия07:39Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и теряют тысячи солдатPravda.Ru06:49Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули в регионе все резервыОбщественная служба новостей07:09Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потериРИА Новости06:53Глава администрации Ганчев: ВСУ перебрасывают все свои резервы в Харьковскую областьРадио Sputnik07:15Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут тысячные потери в боях в Харьковской областиLenta.ru06:42Глава Харьковской ВГА заявил о стягивании всех резервов ВСУ в регионВоенное дело06:32Показать ещёОценить268Поделиться