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Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут тысячные потери в боях в Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери.
Lenta.ru
Украинских боевиков буквально бросают на убой.
Московский Комсомолец
7 сентября военный журналист Евгений Поддубный отметил, что ВСУ не удастся закрепить успех на харьковском направлении.
Известия
Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
Life.ru

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В Харьковской области сообщили о больших потерях ВСУ после стягивания всех резервов к региону
Известия07:39
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и теряют тысячи солдат
Pravda.Ru06:49
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули в регионе все резервы
Общественная служба новостей07:09
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут колоссальные потери
РИА Новости06:53
Глава администрации Ганчев: ВСУ перебрасывают все свои резервы в Харьковскую область
Радио Sputnik07:15
Ганчев: ВСУ подтянули все резервы и несут тысячные потери в боях в Харьковской области
Lenta.ru06:42
Глава Харьковской ВГА заявил о стягивании всех резервов ВСУ в регион
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