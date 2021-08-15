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Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы не допустить кровопролития

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.
ТАСС
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
Взгляд.ру
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана.
Взгляд.ру
Агентство Associated Press со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
RT на русском

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