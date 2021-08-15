ТАССГани заявил, что покинул Афганистан, чтобы не допустить кровопролитияПрезидент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.ТАССГлава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.Взгляд.руВ воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана.Взгляд.руАгентство Associated Press со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».RT на русскомЧитать далееСвернутьMockva.ruMockva.ruТК ЗвездаРЕН ТВМИР 24RT на русскомПодробнее о событииГани объяснил свое бегство из Афганистана желанием не допустить кровопролитияКоммерсантъ17:37Президент Афганистана, который сложил полномочия и бежал, объяснил, что сделал это, чтобы избежать кровопролитияЭхо Москвывчера в 16:04Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы не допустить кровопролитияТАССвчера в 14:28Президент Афганистана объяснил, что покинул страну ради ее гражданАргументы и Фактывчера в 14:51Президент Афганистана объяснил отъезд из страныВзгляд.рувчера в 14:31Президент Афганистана заявил, что уехал из страны для «предотвращения бойни»Комсомольская правдавчера в 15:07Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы не допустить кровопролитияРЕН ТВвчера в 14:11Показать ещёОценить73Поделиться