Общество

Газета.RuГазета.Ru«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр. Предлагается, что принятие закона облегчит жизнь более чем 4,5 млн россиян.
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с чего всё началось
На рассмотрение правительства России внесен законопроект о так называемой гаражной амнистии, которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить, сообщила
 пресс-служба Россреестра.
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