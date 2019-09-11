Футбол
Soccer.ruГарека стал первым главным тренером Перу, дважды обыгравшим бразильцев
Первым в истории главным тренером сборной Перу, который дважды обыгрывал бразильцев, стал Рикардо Гарека. Перуанцы обыграли пентакампеонов в ночь на 11 сентября. Игра прошла в Лос-Анджелесе и закончилась победой Перу со счетом 1:0.
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Гарека — первый тренер в истории сборной Перу, который дважды обыграл Бразилию
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