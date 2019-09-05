Футбол

Sports.ruSports.ruГарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»

Люди вырвали эту фразу из контекста, но если честно, меня полностью устраивает это прозвище.
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Гарет Бэйл: «Я — гольфист»

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К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

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Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
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