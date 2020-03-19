Коронавирус
Sports.ruГари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. Две гостиницы будут закрыты для публики, что позволит освободить 176 мест.
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Невилл и Гиггз разместят в своих гостиницах медиков, обслуживающих больных коронавирусом
Metaratingsвчера в 15:47
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Общество
Журнал Playboy отказывается от печатной версии
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус очередным психозом
Как сообщает агентство БЕЛТА, белорусский лидер отметил, что уже переживал подобные психозы и известно, к чему это приводит.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей
Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Здоровье
В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Правительство России не исключило введения дополнительных ограничительных мер из-за массового распространения коронавируса на территории страны.
Общество
На Украине мэра города арестовали за попытку развала страны
Мэра города Светлодарск в Донецкой области арестовали по обвинению в попытке развала Украины.
Армия и оружие
Проамериканская коалиция решила покинуть базу «Аль-Каим» в Ираке
Вашингтон, 17 марта 2020, 23:31 — REGNUM Присутствие проамериканской коалиции на базе «Аль-Каим» в Ираке будет прекращено в ближайшие дни на фоне «успеха в борьбе» с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило Центрального командования ВС США в опубликованном 17 марта заявлении.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 81 рубль
К 10:18 курсы валют немного просели. Доллар стал отпускаться за 80,8 рублей, а евро – за 88,17.
Общество
В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
В Севастополе восемь человек проверяют на коронавирус в больнице
Пока результаты анализов отрицательные В Севастополе восемь человек проверяют на коронавирусную инфекцию в больнице, еще 77 под домашним наблюдением.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
Футбол
Виллиан: «Без проблем доиграю сезон за „Челси“, даже если у меня закончится контракт»
Нападающий «Челси» Виллиан заявил, что готов выступать за команду из Лондона, если сезон-2019/20 не удастся завершить до момента, когда контракт бразильца с «синими» закончится.
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro получит экран 60 Гц
Руководители Xiaomi и Redmi Ван Тенг Томас и Лу Вейбинг подтвердили, что смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей с частотой обновления всего 60 Гц, несмотря на слухи о 90-герцевом дисплее.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Общество
Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.
Здоровье
ВЦИОМ: заразиться коронавирусом боятся 70% россиян
Более половины респондентов (61%) считают, что медицинские и эпидемиологические службы защитят население страны от распространения коронавируса в случае реальной угрозы.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Футбол
Топ-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса
Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы, приостановившие сезон из-за угрозы распространения коронавируса, в общей сложности могут потерять €4,33 млрд, если чемпионаты не будут доиграны.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Общество
В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина
Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.