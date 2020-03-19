Коронавирус

Sports.ruSports.ruГари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. Две гостиницы будут закрыты для публики, что позволит освободить 176 мест.
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Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

РИА Новостивчера в 16:18

Гари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

Sports.ruвчера в 16:09

Г. Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медработников для борьбы с коронавирусом

Sport24.ruвчера в 15:28

Невилл и Гиггз разместят в своих гостиницах медиков, обслуживающих больных коронавирусом

Metaratingsвчера в 15:47

Экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:16

Экс-игрок «МЮ» разрешил врачам не платить за проживание в его отелях

Газета.Ruвчера в 18:02

Врачи могут бесплатно жить в отелях Гари Невилла

Все про Спорт ру00:17
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Мэра города Светлодарск в Донецкой области арестовали по обвинению в попытке развала Украины.
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К 10:18 курсы валют немного просели. Доллар стал отпускаться за 80,8 рублей, а евро – за 88,17.
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Происшествия

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В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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