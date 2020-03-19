Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. Две гостиницы будут закрыты для публики, что позволит освободить 176 мест.

Гари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

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