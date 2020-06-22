Шоу-бизнес

RT на русскомRT на русскомГарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.
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Роза Сябитова
Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся.
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Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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