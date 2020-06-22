Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся.

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Армия и оружие Два бойца ВСУ ранены при ответной атаке ДНР Бойцам Народной милиции пришлось атаковать противника в ответ, в результате они ранили двух украинских силовиков.

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 492

Общество Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». 779

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 846

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 73

Здоровье Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.

Гаджеты Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.

Общество Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,1K

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 38

Общество Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача. 62

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 29

Общество «Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream. 8

Футбол Генич извинился перед «Ростовом» Известный комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову» за свои слова после матча команды против «Сочи». 4

Общество В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года. 119