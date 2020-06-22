Шоу-бизнес
Газета.RuГарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений. Они отметили, что скандальная сцена с участием Асмус в фильме "Текст" и пандемия не повлияли на их решение, которое было принято около года назад.
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Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru 20 июня в 17:59
Армия и оружие
Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов
Sputnik Грузия 11:44
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов.
ТАСС Наука 11:00
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Гаджеты
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru 13:24
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru вчера в 10:05
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Диме Билану досталось только девятое место.
Evo-rus.com 06:05
Экономика
На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 13:07
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Газета.Ru 05:48
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18