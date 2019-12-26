Общество

Lenta.ruLenta.ruГарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT. По словам комика, он никогда не позволит себе шутить над такими темами, как инвалидность, теракты, геноцид и религиозные чувства людей. При этом Харламов уточнил, что «шутка шутке рознь».
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с чего всё началось

Гарик Харламов о неуместном юморе, критике и Эдуарде Суровом

Гарик Харламов широко известен как бывший участник КВН, телеведущий, резидент юмористического шоу Comedy Club и актёр.
RT на русском07:39

Подробнее о событии

Гарик Харламов рассказал о запретных для него темах в юморе

Известия19:30

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Lenta.ru19:25

Харламов оценил шансы на участие в Евровидении в образе Эдуарда Сурового

Вечерняя Москва09:56

Харламов рассказал, над чем не станет шутить

Газета.Ru19:02

Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить

РИА Новости18:09

У Гарика Харламова оказались темы-табу для шуток

URA.Ru19:04

Гарик Харламов о неуместном юморе, критике и Эдуарде Суровом

RT на русском07:39
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Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости 22:32
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru 23:28
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 08:10
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости 19:19
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM вчера в 06:20
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия вчера в 06:44
Гаджеты

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
РИА Новости 21:11
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:49
Происшествия

В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
Вести.Ru 03:42
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru 09:58
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Вице-мэра Екатеринбурга проверили на причастность к организации массовых беспорядков в сквере

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка могла стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в сквере у Театра драмы, однако по неизвестным причинам следствие прекратилось.
Европейско-Азиатские новости 23:40
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН вчера в 17:30
Армия и оружие

WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
РЕН ТВ 17:50
Экономика

«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»

Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
URA.Ru 18:07
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс 00:17
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости 20:23
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Происшествия

На Урале девочка погибла при игре с кошкой

REGNUM 22:25
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 23 декабря в 01:20
Общество

«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 22:43
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Гарик Харламов
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, шоумен, певец и телеведущий, наиболее известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов. Участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь», резидент телепроекта Comedy Club, ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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