Гарик Харламов широко известен как бывший участник КВН, телеведущий, резидент юмористического шоу Comedy Club и актёр.

с чего всё началось

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT. По словам комика, он никогда не позволит себе шутить над такими темами, как инвалидность, теракты, геноцид и религиозные чувства людей. При этом Харламов уточнил, что «шутка шутке рознь».

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