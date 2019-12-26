Общество
Lenta.ruГарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT. По словам комика, он никогда не позволит себе шутить над такими темами, как инвалидность, теракты, геноцид и религиозные чувства людей. При этом Харламов уточнил, что «шутка шутке рознь».
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Надо понимать, что шутка шутке рознь. Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никого не обидеть. Не переходить на личности. Это тонкая материя. Есть же и черный юмор, когда шутки звучат очень жестко.
— Гарик Харламов, российский актёрФАН 19:20
с чего всё началось
30 декабря на ТНТ выходит псевдодокументальный фильм "Эдуард Суровый.RT на русском07:39
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