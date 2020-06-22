Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 413

Футбол «Зенит» объяснил, кто сможет попасть на домашние матчи команды Владельцы абонементов на фанатский Вираж смогут посетить матч с «Крыльями Советов» при условии, если в течение нынешнего сезона они сходили на 14 и более игры «Зенита».

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 164

Общество В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года. 113

Происшествия В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник. 33

Здоровье День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции 9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.

Общество ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 176

Политика В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка» Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. 7

Экономика На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России 23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 12

Происшествия Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. 11

Происшествия В Орловской области найден колодец, куда нацисты сбрасывали детей Следователи обнаружили в Орловской области колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. 9

Происшествия На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем. 80

Происшествия В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах. 891

Экономика Нюансы сдачи РСВ главами КФХ В соответствии с пунктом 3 статьи 432 НК главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Футбол Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018 Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.

Политика Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона. 24

Здоровье В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок Гражданский персонал поликлиники ФГБУ «413 военного госпиталя» Минобороны РФ обратился с коллективными жалобами в военную прокуратуру, трудинспекцию, администрацию президента РФ и даже ФСБ на невыплату надбавок к зарплате, предусмотренных Указом президента от 7 мая 2012 года.

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,2K

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 264