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РИА Новости
РИА Новости

Гармаш ушел из театра «Современник»

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", сообщил РИА Новости источник в театре. По его словам, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39
Подробнее о событии
РБК

Представитель Гармаша сообщил о его графике после ухода из «Современника»

РБК12:03
ТК Звезда

«Это его личное мнение»: Евгений Миронов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

ТК Звезда11:27
Московский Комсомолец

Появились пронзительные детали ухода Сергея Гармаша из «Современника»

Московский Комсомолец11:21
Говорит Москва

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00
Lenta.ru

Стало известно о планах Гармаша после ухода из «Современника»

Lenta.ru11:45
РИА Новости

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости09:26
ТАСС

Сергей Гармаш ушел из «Современника»

ТАСС10:28
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT newsвчера в 13:41
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Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс12:30
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WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

Российские легкоатлеты не смогут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом до тех пор, пока ВФЛА не выплатит World Athletics штраф и выполнит условия по восстановлению членства в организации.
РИА Новостивчера в 11:45
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