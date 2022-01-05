РИА НовостиGascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять разРеверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.РИА НовостиЕще вчера, 4 января, транзит колебался в диапазоне 885-955 тысяч кубометров в час.КомпанияРеверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу с 8.00 до 9.00 мск составили почти 155 тысяч кубометров.ПРАЙМГазопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильРЕН ТВГазета.RuFBM.ruФАННародные новостиЭкономика сегодняПолитРоссияПодробнее о событииОператор Gascade: реверс по газопроводу «Ямал — Европа» снизился более чем в пять разLenta.ru07:52Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять разРИА Новости02:26Самое цитируемоеРеверсные поставки из Германии в Польшу по «Ямал – Европе» сократились в пять разBanki Loans05:21Реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по «Ямал-Европе» за сутки упали до 155 тысяч кубометровПРАЙМ02:05Реверс газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» снизился более чем в пять разГазета.Ru02:35Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» вырос сегодня на 71%ИА Красная Веснавчера в 08:43Реверс газа по «Ямалу - Европе» из Германии в Польшу 4 января вырос на 71%ТАССвчера в 07:12Показать ещёОценить144Поделиться