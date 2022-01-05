РИА НовостиGascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять разРеверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.РИА НовостиРеверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу с 8.00 до 9.00 мск составили почти 155 тысяч кубометров.ПРАЙМГазопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.ПРАЙМГазопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГазета.RuFBM.ruФАНПодробнее о событииОператор Gascade: реверс по газопроводу «Ямал — Европа» снизился более чем в пять разLenta.ru07:52Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» вырос сегодня на 71%ИА Красная Веснавчера в 08:43Реверс газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» снизился более чем в пять разГазета.Ru02:35Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять разРИА Новости02:26Реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по «Ямал-Европе» за сутки упали до 155 тысяч кубометровПРАЙМ02:05Реверсные поставки из Германии в Польшу по «Ямал – Европе» сократились в пять разBanki Loans05:21Реверс газа по «Ямалу - Европе» из Германии в Польшу 4 января вырос на 71%ТАССвчера в 07:12Показать ещёОценить88Поделиться