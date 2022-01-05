Будьте в Плюсе

Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять раз

Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
РИА Новости
Реверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу с 8.00 до 9.00 мск составили почти 155 тысяч кубометров.
ПРАЙМ
Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
ПРАЙМ
Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Оператор Gascade: реверс по газопроводу «Ямал — Европа» снизился более чем в пять раз
Lenta.ru07:52
Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» вырос сегодня на 71%
ИА Красная Веснавчера в 08:43
Реверс газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» снизился более чем в пять раз
Газета.Ru02:35
Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять раз
РИА Новости02:26
Реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по «Ямал-Европе» за сутки упали до 155 тысяч кубометров
ПРАЙМ02:05
Реверсные поставки из Германии в Польшу по «Ямал – Европе» сократились в пять раз
Banki Loans05:21
Реверс газа по «Ямалу - Европе» из Германии в Польшу 4 января вырос на 71%
ТАССвчера в 07:12

Интересное

МВД России опубликовало видео допроса мужчин, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме.
РИА Новости06:56

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана Токаева в Алма-Ате

Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан. По словам корреспондента, здание загорелось.
РИА Новости07:57

В ДТП с автобусом в Воронеже погибли два человека

"В результате ДТП погибли пассажир автомобиля Lada Granta и месячный ребенок, а также пострадали девочка и водитель Lada Granta, [они] доставлены в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС08:53

Токаев поблагодарил работавших во время протестов военных и полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации поблагодарил работавших во время протестов военных и полицейских.
RT на русском08:51

Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит на Украину и посетит линию соприкосновения

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в сообщении Еврокомиссии.
РИА Новости3 января в 09:05

Партнёры NVIDIA представили свои варианты GeForce RTX 3050

Компания NVIDIA вчера представила игровую видеокарту GeForce RTX 3050 начального уровня.
3DNews07:07

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе «Дон» в Тульской области

Более 50 автомобилей столкнулись на автотрассе М4 «Дон» в Тульской области.
BFM.ru07:19

Депутат Хамзаев предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года россиянам

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака одной категории россиян.
Lenta.ru00:44

Доктор экономических наук Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян

Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян.
Lenta.ru18:45