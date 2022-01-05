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Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять раз

Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
РИА Новости
Еще вчера, 4 января, транзит колебался в диапазоне 885-955 тысяч кубометров в час.
Компания
Реверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу с 8.00 до 9.00 мск составили почти 155 тысяч кубометров.
ПРАЙМ
Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины.
РИА Новости

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Реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по «Ямал-Европе» за сутки упали до 155 тысяч кубометров
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Gascade: Реверс из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился более чем в пять раз
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ИА Красная Весна4 января в 08:43
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