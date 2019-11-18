Общество

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
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с чего всё началось

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.
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Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

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