Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения.

с чего всё началось

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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