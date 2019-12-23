Общество

РИА НовостиРИА НовостиГастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
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с чего всё началось

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.
НТВ21 декабря в 07:50

Подробнее о событии

«Бомба из калорий». Манную кашу назвали опасной для здоровья

Телеканал 360°вчера в 21:57

Калорийная бомба: врач развеяла миф о пользе манной каши

ТК Звездавчера в 21:16

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

НТВ21 декабря в 07:50

Врачи предупредили об опасности манной каши

Аргументы и Фактывчера в 19:18

«Калорийная бомба». Диетологи рассказали о вредности манной каши

Life.ruвчера в 19:11

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новостивчера в 18:27

Объяснена опасность манной каши

Lenta.ruвчера в 19:53
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Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Аргументы недели 21 декабря в 14:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК вчера в 16:01
Политика

ФРГ пыталась отговорить США от санкций против «Северного потока — 2»

Берлин до конца пытался предотвратить санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на МИД Германии.
iReactor вчера в 20:37
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в Москве произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети.
Коммерсантъ 00:01
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Футбол

Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии

Sport.ru вчера в 17:00
Космос

В сети появилось видео посадки корабля Starliner

22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
Портал Поиск вчера в 10:43
Общество

В Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках

Вечерний Краснотурьинск 00:14
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Футбол

Чистяков: еврокубки — это первоочередная задача для «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.
Чемпионат вчера в 17:29
Общество

Округлости Ким Кардашьян появятся в рекламе британской армии

Instagram Выдающаяся часть тела американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян появится в рекламе армии Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 19:45
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Происшествия

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 20 декабря в 05:01
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

Вести.Ru вчера в 13:03
Политика

В Абакане завершились выборы мэра

REGNUM вчера в 08:29
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