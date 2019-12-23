Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиГастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ. Журналисты напомнили, что врачи не рекомендуют питаться этим продуктом, поскольку, кроме клейковины, полезных для здоровья веществ в ней почти нет.
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с чего всё началось

Калорийная бомба: вся правда о манной каше

В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.
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Гастроэнтеролог объяснила вред манной каши

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Объяснена опасность манной каши

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Калорийная бомба: вся правда о манной каше

НТВвчера в 07:50
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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