В советские годы манная каша считалась символом правильного завтрака. В ней действительно немало белка — клейковины, но проблема в том, что других полезных веществ почти нет.

с чего всё началось

Заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ. Журналисты напомнили, что врачи не рекомендуют питаться этим продуктом, поскольку, кроме клейковины, полезных для здоровья веществ в ней почти нет.

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