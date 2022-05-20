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Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

«Газпром экспорт» проинформировал Gasum о том, что поставки природного газа в Финляндию по контракту будут прекращены в субботу, 21 мая, в 4:00 GMT (7:00 мск.
РБК
В Gasum отметили, что продолжат поставлять газ потребителям «из других источников» по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией.
РБК
В апреле "Газпром экспорт" направил Gasum претензию о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро.
Finam.Ru
Причиной стало нежелание финской компании платить за голубое топливо в рублях и в соответствии со схемой, предложенной российской стороной.
Life.ru

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«Газпром» приостановит поставки российского газа в Финляндию
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