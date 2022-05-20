Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.
Компания KRAFTON в своём недавнем отчёте подтвердила, что хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года — ранее выдвигались предположения, что игра может выйти до конца июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе с ситуацией из-за специальной военной операции на Украине.