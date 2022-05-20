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Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

«Газпром экспорт» проинформировал Gasum о том, что поставки природного газа в Финляндию по контракту будут прекращены в субботу, 21 мая, в 4:00 GMT (7:00 мск.
РБК
В Gasum отметили, что продолжат поставлять газ потребителям «из других источников» по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией.
РБК
В конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля расчеты с «недружественными» странами за поставки российского газа должны быть переведены в рубли.
Forbes
Как стало известно ранее, власти Финляндии, а также местные компании готовятся к скорому прекращению поставок российского газа.
Компания

Подробнее о событии

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая
Интерфакс07:19
Gasum сообщила о прекращении поставок газа из России с 21 мая
ТАСС07:09
Финская GASUM сообщила о прекращении поставок газа из России с утра 21 мая 2022 года
РИА Новости06:38
Gasum сообщила, что «Газпром» приостановит поставки газа в Финляндию утром 21 мая
ПРАЙМ06:35
Поставки российского газа в Финляндию прекратятся 21 мая
ФАН06:29
Финский энергоконцерн Gasum объявил о приостановке поставок газа из России
Народные новости06:28
Финская Gasum ожидает прекращения поставок природного газа из России 21 мая
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